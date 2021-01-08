هيئة السلامة الوطنية: إخماد حريق محطة وقود البيفي

محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية إخماد الحريق الذي اندلع في محطة وقود البيفي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إصابة عامل بالمحطة بنغلاديشي الجنسية جراء الحريق.

وذكرت مصادر في وقت سباق الجمعة أن الحريق تسبب في إغلاق الطريق الرئيسي باتجاه البلدية من قبل الجهات الأمنية والدفاع المدني. وأفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بأن سبب الحريق يعود إلى سيارة محملة بالوقود كانت تفرغ حمولتها في محطة البيفي نتيجة «على ما يبدو شرارة كهربائية».

من جهته، أشاد رئيس جلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله «بالدور البطولي الذي قام به رجال الإطفاء من شركة البريقة لتسويق النفط وباقي اطفائى شركات القطاع في تلبية نداء الواجب دون تأخير».

محطة وقود البيفي خلال إخماد الحريق. (هيئة السلامة الوطنية)

محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (شركة البريقة لتسويق النفط)

محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (شركة البريقة لتسويق النفط)