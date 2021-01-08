هيئة السلامة الوطنية: إخماد حريق محطة وقود البيفي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 11:58 مساء
محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية إخماد الحريق الذي اندلع في محطة وقود البيفي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إصابة عامل بالمحطة بنغلاديشي الجنسية جراء الحريق.

وذكرت مصادر في وقت سباق الجمعة أن الحريق تسبب في إغلاق الطريق الرئيسي باتجاه البلدية من قبل الجهات الأمنية والدفاع المدني. وأفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بأن سبب الحريق يعود إلى سيارة محملة بالوقود كانت تفرغ حمولتها في محطة البيفي نتيجة «على ما يبدو شرارة كهربائية».

من جهته، أشاد رئيس جلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله «بالدور البطولي الذي قام به رجال الإطفاء من شركة البريقة لتسويق النفط وباقي اطفائى شركات القطاع في تلبية نداء الواجب دون تأخير».

محطة وقود البيفي خلال إخماد الحريق. (هيئة السلامة الوطنية)
محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (شركة البريقة لتسويق النفط)
محطة وقود البيفي عقب إخماد الحريق. (شركة البريقة لتسويق النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
بيلوسي ناقشت مع الجيش الأميركي سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية
دولى
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
ترامب يعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه جو بايدن في 20 يناير
دولى
«فايزر- بايونتيك» فعال ضد السلالة البريطانية والجنوب أفريقية من «كورونا» المتحور
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
برنامج «بدون تأليف» | قصة «أم أحمد» مع العنف الأسري
فيديو
«بتكوين» ترتفع 10 آلاف دولار في 5 أيام وتصل لمستوى قياسي جديد
اقتصاد
«شان 2021» تداعب «فرسان المتوسط» في الكاميرون
رياضة محلية
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
وضع حجر الأساس للطريق المزدوج بين البريقة وأجدابيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة