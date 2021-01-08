شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية

مركز المخطوطات والدراسات التاريخية في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

وجه أكاديميون وإعلاميون ومثقفون ومهتمون بالشأن العام نداء «عاجلا» إلى حكومة الوفاق لحماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية «مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» من النقل، وذلك بعد أيام من مطالبة هيئة الأوقاف -التابعة لحكومة الوفاق- المركز بإخلاء المبنى، خلال ثلاثة أيام.

ورفض بيان وقعه 214 شخصية مهتمة بالشأن العام، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه الجمعة، ما اعتبروه «استيلاء على مقار المركز التي تحوي وتحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة ومرئية تم العمل على حفظها وأرشفتها منذ عشرات السنين»، وقال إن «الشعوب تبني شخصيتها المعنوية من خلال الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف وطني».

وحذر الموقعون على البيان من أن «الانتقال من المقر الحالي سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وبالتالي فقدانها وعدم الاستفادة منها»، مشيرين إلى أن حدوث ذلك سيكون «جريمة لا يجب السماح بحدوثها، وندعو لمنعها عاجلا»، وأوضح البيان أن «المركز يحوي تاريخ المقاومة الإسلامية للاستعمار الإيطالي وحزمته الدينية الكاثوليكية».

وأضاف: «نوجه نداءنا لحكومة الوفاق الوطني -التي نثق في تفهمها لأهمية المركز- بالعمل العاجل على مواجهة الحجج الإدارية، ومنع الاستيلاء على مقار المركز المهمة، حتى لا يتم الاستيلاء على مقار المركز، وتتسرب الوثائق وتضيع فائدتها المهمة وتفقد الذاكرة الوطنية المركز الوطني الكبير...».

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واختتم البيان بالقول: «لا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالتصرف فيه وفي مقاره لأسباب إدارية، ويجب منع ممارسة الضغوطات على المركز وحمايته وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي بما يحفظ المركز في مقره الحالي، إننا نتطلع بكل حرص أن تتفهم الحكومة أهمية هذا المركز وحيويته، وندعو للتحرك العاجل لحمايته».

وأعلن رئيس مركز المحفوظات محمد الجراري، في بيان، تلقيه في الرابع من الشهر الجاري إخطارًا من هيئة الأوقاف بإخلاء العقار للتأخر في سداد الإيجارات المتراكمة على المركز، وإمهاله ثلاثة أيام لتسديد الديون أو إخلاء المكان.

ويعود الخلاف بين المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، والهيئة العامة للأوقاف إلى أكثر من ستة أعوام، حين أصدرت المحكمة في 30 أكتوبر 2010 حكمًا بملكية الأرض التي بني عليها المركز في طرابلس إلى الهيئة العامة للأوقاف، وقررت أن يدفع المركز للهيئة إيجارًا شهريًّا قدره 2000 دينار.

وبناء على حكم المحكمة دفع المركز للهيئة 792 ألف دينار قيمة الإيجارات عن الفترة من 1984 إلى 2016، ووفقًا لمحمد الجراري، فإن المركز دفع 3.945 مليون دينار عن طريق وزارة المالية والمؤسسة العامة للثقافة التي كان يتبعها المركز في العهد السابق.

وفيما يلي تنشر «بوابة الوسط» أسماء الموقعين على البيان:

1- محمود أحمد البوسيفي، كاتب صحفي

2- إبراهيم الجماعي، كاتب صحفي

3- د. محمد عمر غرس الله، باحث أكاديمي

4- عبدالكريم الزياني، أكاديمي

5- حنين عمر، مواطنة وكاتبة ليبية

6- فرج بوفاخرة

7- علي التمتام، إعلامي

8- هند التواتي، صحفية

9- حسن الرجباني، أستاذ جامعي

10- نزار الهنيد، ممثل ومخرج مسرحي

11- عبدالرحمن عياد سلامة، كاتب صحفي

12- محمد علي المبروك، كاتب ليبي

13- صلاح الأحمر، كاتب

14- محمد الأصفر، كاتب

15- عبدالمنعم الساعدي، مهتم

16- علي البوسيفي، صحفي

17- عبدالمنعم اللموشي، كاتب ومستشار ثقافي

18- إنتصار المقهور، معلمة

19- غزالة الحريزي، كاتبة وصحفية

20- إبتسام عبد المولى، قاصة وكاتبة

21- عبدالسلام العكروت، مواطن

22- محمد الحيص، باحث أكاديمي

23- خيري أبوزيد سويدان، عضو هيئة تدريس

24- محمد مختار مازن، مهتم بالشأن العام

25- د. عبدالله عمر دوردة، عضو هيئة تدريس متقاعد

26- عبدالسلام عثمان القرقارشي، إعلامي

27- عبدالوهاب قرينقو، صحفي

28- أسعد محسن زهيو، عضو التجمع الوطني الليبي

29- محمود ملودة، أستاذ جامعي

30- الشريف بوغزيل، صحفي

31- أسامة أبوعصارة، ناشط مدني

32- أبوبكر شليق، مواطن

33- د. خليفة مصباح خليفة الباشا

34- علي اللافي إبراهيم

35- عباس ديرة، مهندس

36- محمود الرقيعي

37- أحمد الخميسي

38- د. محمد المبروك يونس، إعلامي وأستاذ متعاون مع الجامعات

39- عريش سعيد، كاتب صحفي

40- عمر الحامدي، كاتب

41- مسعود الحامدي، إعلامي

42- عبدالله محمود بوصقر، ضابط متقاعد

43- جميلة الميهوب، مواطنة ليبية

44- زاهي المغيربي، أستاذ جامعي متقاعد

45- فوزي علي الفرجاني، مواطن

46- محمد أبوعائشة، صحفي

47- مفتاح رمضان الطيار، سفير سابق

48- منصور سالم سرقيوة، مسرحي

49- عبدالحميد سليم ناجي، صحفي

50- الزبير غيث، كاتب صحفي

51- مختار بشير البوسيفي، صحفي

52- منتصر الشريف، صحفي

53- عبدالرحمن عمران بن عيسى، قائد بالحركة الكشفية

54- د. كريمة محمد بشيوة، باحثة وأستاذة جامعية وشاعرة

55- محمد محمد عبدالقادر بن عيسى، خبير النقل الجوي والطيران المدني

56- د. عزة الصيد الحوتي، أستاذة جامعية

57- د. شعبان علي إبراهيم، أكاديمي وناشط حقوقي

58- سعدني السلاموني، كاتب وشاعر

59- الجيلاني العكروتي، مواطن

60- أحمد بوعون، مواطن

61- رضا تاتا، صحفي

62- علي مفتاح الشول، فنان

63- دكتور جمال الدين أبوميس، ممثل

64- علي أبوعرقوب البهيليل، مهندس

65- أبوالقاسم الطيب الفاضلي، محام

66- فائزة صالح العجيلي، صحفية

67- د. عبدالمنعم الغلام، أستاذ جامعي

68- سالم بشير ضو

69- سالم الخلاص

70- نبيلة سالم ديهوم، صحفية

71- إنتصار حميدة، مستشار قانوني

72- محمد الصادق بالأشهر، مواطن

73- فدوى دوزان، شاعرة وكاتبة

74- د. عبدالكبير الفاخري، أستاذ جامعي

75- زينب العبدلي، مواطنة

76- جمعة الفاخري، كاتب وقاص

77- محمد البوسيفي، أحفاد المجاهدين

78- علي ميلود سالم، إعلامي

79- إمحمد الجيلاني، حفيد مجاهد

80- رجب الطاهر الختروشي، أستاذ جامعي

81- محمد المبشر، أحفاد المجاهدين

82- أحمد أوحيدة، متقاعد

83- عبدالحق إمحمد القريد، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوفاق

84- الهادي بوحمرة، كلية القانون، جامعة طرابلس

85- فرج نجم، مركز السلام، بنغازي

86- محمد الفاتح السيد، متقاعد

87- بشير عبدالقادر زميت، موظف

88- إخلاص مسعود الزغرات، صحفية وإذاعية

89- عبدالرحمن جمعة العزومي، مهندس

90- عادل الطلحي

91- عبدالرحمن محمد، إعلامي

92- علي محمد عطية، إعلامي متقاعد ابن مجاهد

93- د. عفاف البشير عيسى، أستاذة التاريخ الحديث بالجامعات الليبية

94- محمود عبدالله الشريف، مهتم بالموروث الثقافي الليبي

95- هند هويدي

96- عبدالله سليمان، صحفي

97- د. منى أبوهبيشة، رئيس مجلس إدارة شركة الفرقان للتدريب والاستشارات

98- سعاد العمامي، مواطنة ليبية مهتمة

99- صالح يوسف شريحة، صحفي

100- عواطف محمد الصغير، خبير تربوي

101- علي ماهر المقري، فنان

102- محمد الحارس، باحث أكاديمي وإعلامي

103- وداد قباصة، مواطنة مهتمة

104- مريم الزوي، ليبية مهتمة

105- أحمد القايدي، مستشار سياسي بوزارة الخارجية

106- محمد مسعود الرياني، متقاعد

107- إيمان الطيرة، صحفية ومراسلة

108- عبدالحكيم المملوك، قارئ وعاشق للكتب

109- خالد عبدالله، ناشط مدني

110- جميلة المحمودي، أستاذة علوم سياسية

111- علي عليوة محمد قاسم أغا، مواطن ليبي

112- حنان صالح الرابطي، مواطنة ليبية

113- عبدالسلام مفتاح بالرزق، مخرج متقاعد

114- د. محمد الهادي ميلاد

115- أحمد إبراهيم

116- آمنة المغزازي، باحثة وأستاذة جامعية

117- خالد العزابي

118- راشد صالح بوغفة، وزارة الخارجية

119- محمد العنيزي، كاتب وأديب

120- د. مسعود قريفة، أستاذ جامعي

121- د. حامد العرفي، أستاذ جامعي

122- هتني نوري رحومة، أستاذ جامعي

123- صديق البوسيفي، موظف حكومي

124- محيي الدين عبدالله الأسود، معلم

125- الجليدي العويني، شاعر وباحث

126- فريدة عمر طريبشان، إذاعية

127- فريدة الحجاجي، سيدة أعمال ومحاضرة في الجامعات الإيطالية

128- مراد عمران المدنيني، موظف

129- محمود الشركسي، إعلامي

130- رافد علي شعيب، جامعة باريس

131- عائشة إبراهيم، كاتبة

132- نعيمة التواتي، صحفية وإعلامية

133- سالمة عبدالجبار، أستاذة بالجامعات الليبية وأكاديمية الدراسات العليا

134- إدريس أبوالقاسم، صحفي

135- راضية الزنتاني، صحفية

136- نوري علي بالحاج، أستاذ جامعي، صحفي

137- صلاح الدين محمد التواتي- كاتب صحفي

138- كلثوم البوسيفي، طيار بشركة الخطوط الأفريقية

139- أبوالقاسم الصويعي

140- عادل أبوجناح، هاوي تصوير

141- طارق عبدالسلام الهوني، كاتب صحفي

142- محمد المختار الفقيه، قاضٍ سابق ومحامٍ

143- مهندس محمود أبوشحمة، رئيس تحرير جريدة الساعة

144- ريمة الفلاني، صحفية

145- أسمهان الحجاجي، صحفية

146- فتحي الهادي المسلاتي- ناشط مدني

147- نجاة المهدي الحجاجي، سفيرة سابقة

148- عبدالسلام دقميش، محام

149- م. جمعة الرقيبي- إعلامي

150- أحمد الصيد، مهتم

151- الحاج غوزي أحمد عيسى، متقاعد

152- محمود أبوزنداح، كاتب صحفي عضو بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

153- لبنى يونس، صحفية

154- كمال أبوزيد، مصور فوتوغرافي

155- خالد كافو

156- شعبان إمحمد فضل بشر، أستاذ جامعي

157- عبدالهادي ضو هويدي، إعلامي

158- ريما العماري، صحفية وأستاذة جامعية

159- مراد اعمار بلال، صحفي ومدون

160- جمال الدافز، حرفي

161- ناصر بن سليمان، مترجم

162- ليلى محمد سويسي، رئيس مؤسسات المجتمع المدني ليبيا

163- أحمد فرج المقصبي- إذاعي

164- عبدالرؤوف محمد خوله، مواطن مهتم

165- زيد البسيوني- مواطن همه الوطن

166- جلال بن محمد

167- وليد المختار محمد، ناشر

168- هبة مرعي التليسي، مهندسة معمارية

169- حسن محمد الأمين

170- محمد الرحومي، صحفي

171- الهادي الخطابي

172- وجدان عياش، شاعرة فلسطينية مقيمة بليبيا

173- سليمان طاهر

174- وليد الويفاتي

175- محمد المبروك الكيلاني البشري، طبيب، وناشط مدني

176- أبوبكر محمد عبدالقادر، عضو المؤتمر الوطني سابقا

177- شمس الدين عبدالسلام المغربي

178- محمد سالم المزوغي

179- أحمد أحمد

180- هاشم محمد الكدكاد، موظف

181- قاسم الشلوي

182- محمود مسيلخ، مواطن

183- إيناس عبدالرزاق احميدة

184- محمد مصباح عمران ميلاد، وزارة الخارجية

185- بشير بلاعو

186- رجب الزمزام، ناشط مدني ورئيس المنظمة الدولية للتعاون والتنمية والعلاقات الإنسانية

187- عبدالله أبوكم البوسيفي، أحفاد المجاهدين

188- أسماء كعال، صحفية

189- طارق الترهوني، أستاذ جامعي

190- هدى عوض العبدلي، موظفة

191- يوسف خليفة البركاوي، من سكان بنغازي

192- عفاف التاورغي، صحفية وإعلامية ومعدة برامج

193- رياض رمضان وريث، صحفي

194- د. فوزي عمر الحداد، الكاتب والصحفي

195- دقية أحمد عبدالله

196- طه عبدالعزيز، صحفي

197- نهلة الأبيض، أستاذة جامعية

198- مفتاح المبروك سعد، مهندي

199- خالد سليمان عطية، مواطن ليبي

200- إبراهيم الحداد، صحفي

201- عبدالسلام الفقهي، صحفي

202- ربيعة محمد عمار، صحفية

203- دكتور أحمد عبدالله، أستاذ جامعي

204- أمين الشريف، صحفي وإعلامي

205- محمد العلاقي، محامٍ ونقيب سابق

206- محمد محمود عبيد، مهتم بالشأن العام

207- علام الفلاح، رئيس قسم التاريخ جامعة بنغازي

208- عبدالواحد أبوزقية، عميد بحار متقاعد

209- د. أبوريمة عبدالله غيث، قانوني

210- غيث يوسف عبدالله

211- عبدالسلام الزغيبي، كاتب وصحفي

212- د. علي القري

213- المرغني جمعة، صحفي وكاتب

214- بشير زعبيه، صحفي