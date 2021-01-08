«مالية الوفاق»: الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة مناطة بوزارة العمل والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 07:35 مساء
عملية التسليم والاستلام بين لجنتي وزارة المالية والعمل. (وزارة المالية)

نوهت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، إلى أن «مسألة الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة مناطة بوزارة العمل والتأهيل ابتداءً من» الرابع من يناير الجاري، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن «عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل المفوض رقم (281) لسنة 2020» جرت يوم الاثنين الموافق الرابع من يناير.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية جاءت «استجابة لمكاتبات ديوان المحاسبة ووزارة العمل والتأهيل بشأن اختصاص وزارة العمل الأصيل بتنظيم شؤون الوظيفة العامة».

وأكدت وزارة المالية أن عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات واللجنة المكلفة من وزارة العمل شملت «جميع الملفات والإفراجات المتعلقة بموظفي القطاعات والوحدات الإدارية وبموجب ذلك فإن مسألة الافراجات عن مرتبات موظفي الدولة مناطه بوزارة العمل والتأهيل ابتداءً من التاريخ المشار إليه».

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