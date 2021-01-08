طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وزليتن

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 487 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 165 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ51 حالة، ثم زليتن بـ48 حالة، و23 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في صبراتة، و16 حالة في كل من الزنتان والخمس، و14 حالة في كل من أجدابيا وصرمان، و11 حالة في غريان، وعشر حالات في سبها، وتسع حالات في كل من سرت وبني وليد، وسبع حالات في الزاوية الغرب، وست حالات في الشاطئ، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من العجيلات والرياينة وسوق الخميس امسيحل، وأربع حالات في كل من الماية والزهراء وزلطن، وثلاث حالات في كل من الأصابعة وجنزور والبوانيس، وحالتين في كل من بنغازي والجميل والمنشية الجميل وسواني بن آدم وقصر الأخيار والسائح والكفرة والقلعة والزاوية الجنوب والسبيعة، وحالة واحدة في كل من تراغن والغريفة وبنت بية والشويرف وباطن الجبل ويفرن والعامرية ورقدالين.

وتماثل للشفاء 925 مصابا، بينهم 713 حالة في طرابلس، و34 حالة في صرمان، وثلاث حالات في أجدابيا، و11 حالة في الزنتان، و34 حالة في مصراتة، وست حالات في سبها، و23 حالة في صبراتة، و21 حالة في سرت، و13 حالة في الزاوية المركز، و67 حالة في الزاوية الغرب.

في حين توفي عشرة آخرون منهم أربع حالات في مصراتة، وحالتان في صبراتة، وحالة واحدة في كل من طرابلس والزاوية الغرب وتراغن وسرت.