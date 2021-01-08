«مكافحة الأمراض»: 487 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 925 مصابا، في حين توفي عشرة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 3474 عينة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 950 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 239 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 75 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 148 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 59 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات.

إضافة إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 42 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 186 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 99 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 154 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 78 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 40 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 123 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 104 آلاف وحالتين، منها 23 ألفا و241 نشطة، منها 79 ألفا و193 متعافى، في حين توفي 1568 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.