«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 11:43 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الأمواج على طول الساحل المتر الواحد اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز استمرار تشكل شبورة مائية على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية، وتكون قبلية غدا على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين ربع متر ومتر واحد.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح قبلية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ ويكون خفيف الموج على بنغازي والجبل الأخضر، ويتراوح ارتفاع الموج بين ربع متر ومتر واحد.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة، تكون متوسطة إلى ضعيفة خلال الشبورة.

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