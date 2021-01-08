ضبط شخص هدد بتفجير منزل فتاة رفضت مواعدته في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 09:53 صباحا
المتهم الذي هدد بتفجير منزل فتاة رفضت مواعدته، 7 يناير 2021، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط رجال مركز شرطة حي الأندلس في العاصمة طرابلس شخصا هدد بتفجير منزل فتاة بعدما رفضت مواعدته.

وتعود بداية الواقعة إلى تحرير الفتاة محضرا حول الأمر في المركز، حيث كلفت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بالقبض على المتهم، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وعثر على المتهم وهو يستقل سيارة «هونداي لازيرا» سوداء، بدون لوحات معدنية، لكنه لم يمتثل للاستيقاف، بل قاوم رجال الأمن وصدم سيارة الدورية، ثم هدد باستهدافها بقنبلة يدوية «رمانة».

وتعاملت فرقة التحري العام مع الموقف باحترافية، حيث تمكنت من إعطاب محرك السيارة وثقب إطاراتها لإجبار المتهم على التوقف، وألقي القبض عليه، حيث اعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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