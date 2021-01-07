رئيس أساقفة باليرمو يوجه نداء للأوروبيين بخصوص عمليات صد المهاجرين قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 10:21 مساء

أطلق رئيس أساقفة باليرمو الإيطالية، اليوم الخميس، نداءً لتغيير سياسة الهجرة الأوروبية، داعيا إلى إنهاء عمليات صد المهاجرين مثل تلك التي يقوم بها حرس السواحل الليبيون في البحر المتوسط.

وقال رئيس أساقفة باليرمو كورادو لوريفيتش إنه يأمل أن يأتي «2021 بتغيير حقيقي في السياسات الأوروبية»، حيث أطلق نداءً جديدًا عقب أنباء عن «أحدث المآسي في البحر الأبيض المتوسط» وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وأشار كورادو إلى وفاة طفل مهاجر قبالة الساحل الليبي في ديسمبر، مضيفا أنه «منذ شهر واحد فقط، كنا نبكي معًا على وفاة الصغير يوسف، الذي بقي في قلوب الجميع، في واحدة من إحدى حوادث تحطم السفن العديدة العام الماضي».

كما تم العثور على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 أعوام من طرف عمال الإنقاذ على الغرب من شاطئ في العاصمة الليبية طرابلس في 16 ديسمبر. قائلا إنهم «ماتوا غرقا في صمت خلال واحدة من عمليات صد المهاجرين التي نفذها خفر السواحل في المياه الليبية».

واعتبر تلك العمليات انتهاكا «خطيرا» لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف وانتهاكا لحقوق الإنسان الدولية.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت إنقاذ أو اعتراض أكثر من 11 ألف مهاجر في المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي خلال 2020، وإعادتهم إلى البلاد.

وتعتبر ليبيا وجهة أساسية للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى السواحل الأوروبية، على الرغم من الوضع الأمني الهش الذي سمح لشبكات التهريب بممارسة أنشطتها.

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