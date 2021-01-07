الرئاسة الأوكرانية: وصول البحارة المتهمين بتهريب المحروقات من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 09:59 مساء
السجناء الأوركرانيين أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس، عودة أربعة بحارة أوكرانيين من أعضاء طاقم ناقلة «الكابتن خيام» البحرية إلى بلادهم، بعدما كانوا محتجزين في ليبيا منذ عام 2016 بتهمة تهريب البترول.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان نشر عبر موقع الرئاسة الالكتروني، بالإفراج عن البحارة وعودتهم إلى وطنهم، قائلاً إنهم «سيستطيعون الاحتفال بعيد ميلاد المسيح مع أسرهم وأقربائهم أخيراً». وأشار زيلينسكي الى تدخل وزارة الخارجية الاكرانية وجهات مختصة من أجل إطلاق سراح البحارة بعد أن كانوا محتجزين في ليبيا بتهمة تهريب المنتجات النفطية.

وحسب الرئاسة الأوكرانية «بما أن اثنين من البحارة الأوكرانيين يعانون من مشاكل صحية ، أثار ممثلو أوكرانيا مرارًا مسألة الإفراج عنهم لأسباب إنسانية في المفاوضات مع الطرف الليبي». أما وزير الخارجية دميترو كوليبا، فقال في تصريحات صحفية إن بلاده ثابتة في مبدئها بعنوان «أوكرانيا لا تترك أبناءها».

اقرأ ايضا/ ترحيل 4 سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات إلى بلادهم

وحكمت محكمة ليبية على أربعة أوكرانيين وغيرهم من أفراد طاقم الناقلة «الكابتن خيام» بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2017. وفي وقت سابق يوم أمس الاربعاء أعلن جهاز الشرطة القضائية عن ترحيل أربعة سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب من العاصمة طرابلس إلى بلادهم بعدما أطلقوا «تحت شرط» وفق  بيان صحفي صادر عن الجهاز.

وقال البيان إن ترحيل السجناء الأوكرانيين جاء بناء على «كتاب مدير مكتب النائب العام والمؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بشأن الإفراج تحت شرط»، مؤكدا «اتخاد إجراءات إبعاد عدد أربعة نزلاء من الجنسية الأوكرانية محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات». مشيرا إلى أن إجراءات ترحيلهم إلى أوكرانيا جرت بحضور مندوب من وزارة الخارجية ومباحث الجوازات.

 وفي يونيو 2020 اطلق ايضا سراح 14 بحاراً أوكرانيا من طاقم  سفينة «روتا» كانوا محتجزين لدى ليبيا بعد أن أمضوا ثلاث سنوات في زنازين أحد السجون الليبية، وبعد مفاوضات طويلة لإطلاق سراحهم. ووقتها أوقفت البحرية الليبية على سفينتين تحملان أسلحة، كانت إحداهما - الناقلة «روتا» - تحت العلم الأوكراني في أبريل 2017 ، واعتقلت السلطات الليبية طاقم «روتا»، 14 أوكرانيًا ، بتهمة النقل غير المشروع للنفط.

 

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