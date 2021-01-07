اتفاق بين مصلحة المطارات ووزارة التخطيط على إدراج 4 مطارات ضمن مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مديرا مكتب التعاون بمصلحة المطارات ووزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني. (مصلحة المطارات)

اتفق مديرا مكتب التعاون بمصلحة المطارات ووزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني على وضع آلية لإدراج أربعة مطارات ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على المشاريع التي ينفذها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء الاتفاق خلال اجتماع مدير مكتب التعاون بمصلحة المطارات، مصطفى كفكوف، مع مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط، عصام قربع، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس.

وقالت مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة إمكانية إدراج عدد من مشاريع المصلحة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في ليبيا، وفي إطار التعاون القائم بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني».

وأكدت المصلحة أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على وضع آلية بين المصلحة ووزارة التخطيط لتضمين عدد من المطارات في البرنامج كمرحلة أولى، وهي مطارات معيتيقة وسبها وبنينا ومصراتة باعتبارها المنافذ الدولية الرئيسية في ليبيا».

وأوضحت المصلحة أنها «ستقوم بدورها بإحالة كشف بالمشاريع والاحتياجات لتلك المطارات للنظر في إمكانية توفيرها وتمويلها من صندوق دعم الاستقرار في ليبيا»، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا «إلى إمكانية تنفيذ مشاريع تتعلق بتزويد المطارات بمنظومات الطاقة الشمسية ليتم بواسطتها تشغيل الإنارة الخاصة بالجانب الجوي من المطار».