بعد إنهاء اعتصام حرس المنشآت.. ناقلة ترسو بميناء الحريقة لتحميل مليون برميل من النفط

الناقلة «OLYMPIC FITGHTER» في ميناء الحريقة النفطي بطبرق. (الإنترنت)

رست، ظهر اليوم الخميس، ناقلة النفط «OLYMPIC FIGHTER» بميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق بعد فض اعتصام عناصر حرس المنشآت النفطية إثر تدخل المجلس التسييري وحكماء وأعيان البلدية.

وقال مصدر من ميناء الحريقة النفطي لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية ومجلس حكماء وأعيان طبرق «تدخلوا لحل المشكلة وتوصلوا لإعطاء المؤسسة الوطنية للنفط مهلة لمدة أسبوعين، وبعدها سيتم الإغلاق بشكل نهائي حتى يتم صرف كل مرتبات العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق».

وأضاف المصدر أن ناقلة النفط «OLYMPIC FIGHTER» رست بميناء الحريقة النفطي لتحميل نحو مليون برميل من الخام، مشيرا إلى أن وجهتها ستكون الصين.

وأوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى أول من أمس الثلاثاء تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتبهم منذ أكثر من سنة.

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية لـ«بوابة الوسط» إن أكثر من ألف جندي تابعين لفرع الجهاز بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019 وسبق لهم مخاطبة الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.