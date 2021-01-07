بعد إنهاء اعتصام حرس المنشآت.. ناقلة ترسو بميناء الحريقة لتحميل مليون برميل من النفط

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 07 يناير 2021, 06:04 مساء
الناقلة «OLYMPIC FITGHTER» في ميناء الحريقة النفطي بطبرق. (الإنترنت)

رست، ظهر اليوم الخميس، ناقلة النفط «OLYMPIC FIGHTER» بميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق بعد فض اعتصام عناصر حرس المنشآت النفطية إثر تدخل المجلس التسييري وحكماء وأعيان البلدية.

وقال مصدر من ميناء الحريقة النفطي لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية ومجلس حكماء وأعيان طبرق «تدخلوا لحل المشكلة وتوصلوا لإعطاء المؤسسة الوطنية للنفط مهلة لمدة أسبوعين، وبعدها سيتم الإغلاق بشكل نهائي حتى يتم صرف كل مرتبات العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق».

وأضاف المصدر أن ناقلة النفط «OLYMPIC FIGHTER» رست بميناء الحريقة النفطي لتحميل نحو مليون برميل من الخام، مشيرا إلى أن وجهتها ستكون الصين.

وأوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى أول من أمس الثلاثاء تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتبهم منذ أكثر من سنة.

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية لـ«بوابة الوسط» إن أكثر من ألف جندي تابعين لفرع الجهاز بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019 وسبق لهم مخاطبة الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته
دولى
اليابان تعلن حالة طوارئ لمكافحة «كورونا» في منطقة طوكيو الكبرى
دولى
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا «كورونا»