«نوفا»: السراج يبدأ زيارة إلى إيطاليا تستغرق يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 03:19 مساء
السراج (يمين) وكونتي خلال مباحثات في طرابلس. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج من المتوقع وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقلت «نوفا» عن مصادر لم تسمها أن زيارة السراج المتوقعة «غير معلنة»، ومن المقرر أن تستغرق يومين، وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي زار روما في الأسابيع الأخيرة في «زيارة خاصة»، لكن الزيارة الحالية ستأخذ «الطابع الرسمي».

يشار إلى أن السراج زار روما في 22 أكتوبر الماضي، حيث استقبله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بمقر رئاسة الحكومة بقصر «كيجي». وخلال اللقاء جدد السراج، وكونتي، التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لـ«مخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة أمني، واقتصادي، وسياسي».

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