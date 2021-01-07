«مكافحة الأمراض»: 635 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في مركز عزل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 833 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3470 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 316 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 81 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 117 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 39 عينة.

وأخذ مختبر فرع المركز الوطني طبرق 15 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة واحدة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 70 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 95 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 68 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 240 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 103 آلاف و521 حالة، منها 23 ألفا و695 نشطة، و78 ألفا و268 متعافيا، بينما توفي 1558 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.