«الأرصاد»: شبورة على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 11:18 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر سحب منخفضة على الساحل من الخليج إلى طبرق، مع تشكل شبورة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة
- الرياح جنوبية غربية بشكل عام، وتكون قبلية إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 متر ومتر واحد.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المنخفضة على أقصى الساحل، مع احتمال ظهور شبورة مائية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.75 متر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة خلال الشبورة.

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