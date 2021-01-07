تنفيذ 60% من أعمال تركيب أجهزة خدمة «4G» في نسمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 10:53 صباحا
برج اتصالات في نسمة، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية نسمة تنفيذ 60% من أعمال تركيب أجهزة ومعدات خدمة «4G Ltt»، التي يقوم بها مقاول لصالح شركة ليبيا للاتصالات والتقنية في البلدية.

وجرى تركيب هوائيات البث وبطاريات شحن الطاقة وأجهزة البيانات وجسر مد الكوابل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلنت البلدية انتهاء شركة هاتف ليبيا من عملية ربط كوابل الألياف البصرية بمساري «مزدة - نسمة» بطول 56 كيلومترا، و«مزدة - أبوالغرب» بطول 122 كيلومترا، حيث أصبح المساران جاهزين للربط وتشغيل خدمات الاتصالات عبرهما.

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