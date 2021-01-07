أحوال الطقس اليوم: أجواء دافئة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 10:11 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مشمس ودافئ غالبية مناطق البلاد اليوم الخميس.

وأظهرت نشرت الأحوال الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة عن معدلاتها الفصلية خلال اليومين المقبلين على مناطق الغرب.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
أجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون الضباب خلال الليل، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس وصاف بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

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