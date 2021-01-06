جريدة إيطالية: اختفاء عنصر بـ«خفر السواحل» الليبي في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:56 مساء
متدربون ليبيون من خقر السواحل. (الإنترنت)

اختفى مواطن ليبي أثناء إقامته في إيطاليا، على ما أعلنت جريدة «لاتينا أوجي» المحلية، من بلدة لاتينا بوسط إيطاليا، في 27 ديسمبر الماضي.

وينتمي الرجل إلى طاقم قدم إلى إيطاليا للتدريب في الأكاديمية المحلية للحرس المالي الإيطالي، في أواخر نوفمبر الماضي، واختفى في بلدة جايتا، حيث كان يقيم مع نحو 20 مواطنًا آخرين جاؤوا لنفس الغرض، حسبما ذكرت الجريدة الإيطالية.

وينتمي طاقم التدريب إلى قوة خفر السواحل في حكومة الوفاق، وكان التدريب هو أول تدريب تخضع له القوة، كجزء من مجموعة طويلة من الدورات التدريبية التي كانت قد استأنفتها إيطاليا للتو بعد مارس الماضي.

ولم تقدم حكومة الوفاق أو إيطاليا أي سبب رسمي بعد الاختفاء، لكن الجريدة الإيطالية ذكرت أن المتدرب الليبي «لم يعد يريد العودة إلى ليبيا»، وقالت:«تبحث السلطات الإيطالية عن الضابط الشاب منذ 19 ديسمبر، عندما لم يعد من الممكن الوصول إليه في الفندق الذي كان يقيم فيه مع زملائه».

وانتهت الدورة التدريبية التي شارك فيها الرجل في 22 ديسمبر، وشارك خفر السواحل صورًا على «فيسبوك» للمتدربين العائدين. ولم يعلن أي شىء عن المتدرب المختفي حتى 27 ديسمبر، عندما نشرت الجريدة المحلية خبرها، الذي لم يكشف هوية المتدرب أو مكان تواجده حاليًا.

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