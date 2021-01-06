مؤسسة النفط تتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية في دراسة تستهدف زيادة إنتاجها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:07 مساء
شعارا مؤسسة النفط ووزارة الطاقة الأميركية. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، التعاون مع وزارة الطاقة الأميركية لتنفيذ «دراسة شاملة لخطة المؤسسة في المديين المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثا» بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.

وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الدراسة التي تأتي في إطار «دعم الشفافية وتطوير أدائها»، تتظمن مراجعة نظام الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها.

- صنع الله يقترح على شركة الكهرباء التركيز على مشاريع الطاقات البديلة

وأشارت إلى أن الدراسة تستهدف بشكل رئيس تسليط الضوء على نقاط قوة المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية، واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها، وتعزيز ودعم الاستثمار الدولي في ليبيا، ومواءمة المؤسسة مع «أفضل» الممارسات الدولية للشركات الكبرى، مما يعزز فرص جذب الاستثمار الدولي، ويسهل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعة النفطية كافة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
توتنهام إلى ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لمعانقة أول لقب منذ 13 عاما
رياضة عالمية
كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت
رياضة عالمية
الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»