تدريب عدد من الكوادر الطبية بمستشفى بني وليد على تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 06 يناير 2021, 07:20 مساء
تدريب عدد من الكوادر الطبية بمستشفى بني وليد على تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي. (الإنترنت)

بدأ مستشفى بني وليد العام برنامجا تدريبيا لعدد من الكوادر الطبية والمختصين العاملين بالمستشفى الذين جرى اختيارهم لتشغيل واستخدام جهاز الرنين المغناطيسي الذي تم تركيبه خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين يجري خلالهما تدريب الفريق المكلف بتشغيل الجهاز «تدريبا جيدا ومكثفا».

وذكر التويجر أن العمل بالجهاز سيبدأ خلال الفترة القادمة بتصوير حالات مرضية فعلية وبإشراف المختصين من الشركة المنفذة، من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن داخل المدينة.

- مستشفى بني وليد العام يتسلم جهاز رنين مغناطيسي حديثا

وتسلم مستشفى بني وليد العام، جهاز رنين مغناطيسي «MRI» في ديسمبر الماضي يعمل بتقنيات حديثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الرامية لدعم الخدمات الصحية بالبلدية.

تدريب عدد من الكوادر الطبية بمستشفى بني وليد على تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي. (الإنترنت)
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