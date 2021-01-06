سرقة 120 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع طرابلس

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 120 مترا من خط الاتحاد العربي من السلامات بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، على ما نشرت بصفحتها بموقع «فيسبوك».

وقبل يومين، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض بطول ثلاثة آلاف متر في منطقة العامرة بقرية هراوة (70 كيلومترًا شرق سرت) مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ست مزارع وعديد المنازل.

واشتكت الشركة، في عدة بيانات سابقة، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.