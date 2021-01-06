شركة المياه ببني وليد تتسلم محطات تحلية بمناطق قرارة القطف وتينيناي واشميخ

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 06 يناير 2021, 05:07 مساء
جولة عميد بني وليد التفقدية لإحدى محطات تحلية مياه الآبار. (الإنترنت)

تسلمت شركة المياه ببلدية بني وليد محطات لتحلية مياه الآبار بمناطق قرارة القطف وتينيناي واشميخ، من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، على ما أفاد مدير شركة المياه يوسف الجدك.

وأجرى عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، اليوم الأربعاء، رفقة مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة خدمات النظافة وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق زيارة وجولة تفقدية بمحطات التحلية بمنطقة قرارة القطف وتينيناي واشميخ.

وقال مدير شركة المياه بمدينة بني وليد، يوسف الجدك، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تلك المشاريع وتسليمها من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إلى شركة المياه بني وليد لتذليل الصعاب التي تعانيها تلك المحطات.

وأكد الجدك أن هذه المحطات ستوفر المياه إلى عدد كبير من سكان تلك المناطق في ظل الانقطاع المتكرر لمياه النهر الصناعي، والتي تعد أحد مصادر المياه في بني وليد.

جولة عميد بني وليد التفقدية لإحدى محطات تحلية مياه الآبار. (الإنترنت)
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