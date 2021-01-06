صنع الله والعبدلي يبحثان سبل التعاون بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء

اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي, 6 يناير 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، سبل التعاون بين المؤسسة والشركة فيما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بكميات الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملها، والصعوبات والمشاكل التي تقف عائقا في عمليات التزويد.

جاء ذلك لقاء عقد اليوم بمقر المؤسسة في طرابلس، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد الحكيم المزوغي.

وتناول اللقاء تأثير الأوضاع الأمنية وشح الميزانيات على استكمال مشاريع التطوير لدى الجانبين.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعاون مع الشركة العامة الكهرباء، وتقدّر دور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها في ربوع ليبيا، وتعمل على حلحلة كافة الصعوبات فيما يتعلق بتشغيل محطاتها الكهربائية لتزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، موضحا أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل لتوفير احتياجات كبار المستهلكين، مشيراً إلى أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها قد يقف عائقا أمام هذه المشاريع، وبالتالي عدم المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء.

واقترح صنع الله، على الشركة العامة للكهرباء التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، خاصة في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز، ليكون ذلك بديلا مناسبا لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

من جانبه هنّأ العبدلي، صنع الله على استحواذ المؤسسة الوطنية للنفط على حصة شركة يارا النرويجية للأسمدة ورجوع ملكية مصانع اليوريا والامونيا بالكامل للدولة الليبية، قائلاً: «لدينا مشاريع هامة ستعمل على سد العجز في الطاقة الكهربائية ونسعى جاهدين لتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط».

اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي, 6 يناير 2020. (مؤسسة النفط)

اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي, 6 يناير 2020. (مؤسسة النفط)