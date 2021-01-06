بالصور.. باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 02:48 مساء
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صباح اليوم، فعاليات الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية من ضابطات وضابطات صف، بفندق كورنثيا، وذلك تحت شعار تعزيز دور المرأة في الوزارة.

وأوضح باشاغا، أن الملتقى يهدف إلى الرقي بعمل منتسبات وزارة الداخلية للوصول إلى المظهر المشرف واللائق في العمل الأمني بشكل عام.

كما شدد على أن الملتقى يهدف لتعزيز ودعم دور المرأة في الوزارة، مشددا على ضرورة انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تطور وتنمي قدرات كافة منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية.

وسجلت هذه الفعالية حضورا لافتا لضابطات الشرطة من مديرية أمن طرابلس، بحسب بيان للمديرية اليوم.

باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
باشاغا يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية, 6 يناير 2020. (مديرية أمن طرابلس)
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