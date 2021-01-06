«أوقاف الموقتة» تعلق على انتشار ظاهرة تصديق الصكوك أمام البنوك

شعار الهيئة العامة للأوقاف بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

علقت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة على انتشار ظاهرة تصديق الصكوك في حساب المواطنين المترددين على المصارف، ومنحهم القيمة نقدا مع خصم جزء منها لمصالحهم «وذلك استغلالا لظروف الناس المادية».

وأوضحت الهيئة، أن هذه العمليات ربا صريح يحرم على المسلم أن يقدم عليها، مؤكدة أن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات.

وطلبت الهيئة في بيان اليوم، مخاطبة الوعاظ التابعين لأقسام الشؤون الثقافية والدعوية، لتحذير المسلمين من كبيرة الربا وبيان خطره وأنواعه، وما يترتب عليه من عقوبة عظيمة في الدنيا والآخرة».