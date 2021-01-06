«الأرصاد»: سماء صافية ورؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 12:34 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم الأربعاء، على طول الساحل، مع سماء صافية قليلة السحب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترًا.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
- السماء صافية الى قليلة السحب.

- رياح جنوبية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية   سرعتها ما بين (05 - 20) عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1) متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

- الرؤية جيدة.

 الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الريح متغير الاتجاه على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر، وشرقي إلى شمالي شرقي   على باقي الساحل يتحول تدريجيا الى جنوبي شرقي سرعته ما بين (05 - 20) عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 0.75) متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

- الرؤية جيدة.

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