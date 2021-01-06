«مكافحة الأمراض»: 424 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 11:59 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1191 مصابا، في حين توفي عشرة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3069 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 800 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 196 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 83 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 54 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 126 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 224 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 20 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 21 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 210 عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 83 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 102 ألف و880 حالة، منها 23 ألفا و899 نشطة، و77 ألفا و435 متعافى، في حين توفي 1546 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

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