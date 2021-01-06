دائرة توزيع تاورغاء: تركيب 37 محولا هوائيا وشد 104 آلاف متر أسلاك خلال عامين ونصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 11:39 صباحا
دائرة توزيع تاورغاء، بالشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت دائرة توزيع تاورغاء، بالشركة العامة للكهرباء عن تركيب 37 محولا هوائيا بمختلف السعات، خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وقالت الدائرة في بيان الثلاثاء، إن العامين ونصف العام ومنذ بدء العمل على إعادة التيار الكهربائي لأحياء ومناطق تاورغاء، شهدت أيضا تركيب نحو 420 عمود كهرباء خشبيا، وشد سلك عارٍ ض.ع بطول 80 ألف متر، وسلك معزول مجدول بطول 24 ألف متر.

وشهدت هذه الفترة أيضا عددا من الأعمال الأخرى مثل تركيب حاملات ض. ع، وإكسسوارات ض.م، وتجهيز المحولات الهوائية، وفق بيان الدائرة، التي أكدت أن هذه الأعمال جاءت بأيدي فنيي ومهندسي الدائرة، وفي كل الظروف وقلة الإمكانات المتاحة.

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