«كتيبة سبل السلام» تنشر صورة القاضي مصطفى لندي وأسرته مع عنصرين بحرس الحدود المصرية

القاضي مصطفى لندي وأسرته مع عنصرين بحرس الحدود المصرية، 5 يناير 2021، (كتيبة سبل السلام)

نشرت «كتيبة سبل السلام» التابعة لقوات القيادة العامة صورة للقاضي مصطفى لندي وأسرته، بعد العثور عليهم داخل الأراضي المصرية.

وظهر في الصورة عنصران من قوات حرس الحدود المصري، وهما يقدمان أغذية وعصائر للقاضي وأسرته، الذين ظلوا تائهين في الصحراء أكثر من أسبوعين، حسب بيان الكتيبة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار بيان «كتيبة سبل السلام» إلى تمتع الأسرة بصحة جيدة، وقال إن السلطات المصرية ستسلمهم إلى السلطات الليبية عبر منفذ السلوم البري.

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يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أعلنت اختفاء لندي وأسرته 25 ديسمبر الماضي، فيما أصدرت وزارة العدل في حكومة الوفاق بيانا أكدت فيه أنها تتابع «بقلق شديد» واقعة اختفاء لندي، ودعت «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته».

وفي 29 ديسمبر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل «فرق بحث» بالكفرة جنوب شرق ليبيا، للبحث عن القاضي لندي، مشيدًا بكل القضاة والمكونات الأمنية والعسكرية التي تسهم في البحث عنه.