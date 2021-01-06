«كتيبة سبل السلام» تنشر صورة القاضي مصطفى لندي وأسرته مع عنصرين بحرس الحدود المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 11:20 صباحا
القاضي مصطفى لندي وأسرته مع عنصرين بحرس الحدود المصرية، 5 يناير 2021، (كتيبة سبل السلام)

نشرت «كتيبة سبل السلام» التابعة لقوات القيادة العامة صورة للقاضي مصطفى لندي وأسرته، بعد العثور عليهم داخل الأراضي المصرية.

وظهر في الصورة عنصران من قوات حرس الحدود المصري، وهما يقدمان أغذية وعصائر للقاضي وأسرته، الذين ظلوا تائهين في الصحراء أكثر من أسبوعين، حسب بيان الكتيبة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار بيان «كتيبة سبل السلام» إلى تمتع الأسرة بصحة جيدة، وقال إن السلطات المصرية ستسلمهم إلى السلطات الليبية عبر منفذ السلوم البري.

اقرأ أيضا: أمن الكفرة: العثور على القاضي مصطفى لندي وأسرته داخل الأراضي المصرية

يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أعلنت اختفاء لندي وأسرته 25 ديسمبر الماضي، فيما أصدرت وزارة العدل في حكومة الوفاق بيانا أكدت فيه أنها تتابع «بقلق شديد» واقعة اختفاء لندي، ودعت «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته».

وفي 29 ديسمبر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل «فرق بحث» بالكفرة جنوب شرق ليبيا، للبحث عن القاضي لندي، مشيدًا بكل القضاة والمكونات الأمنية والعسكرية التي تسهم في البحث عنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغذية تؤثر على نبض قلبك