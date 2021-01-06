أحوال الطقس اليوم: أجواء دافئة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:22 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل الأجواء إلى الدفء نهار اليوم الأربعاء في غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و31 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
أجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون الضباب ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغير الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على غالبية المناطق.

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