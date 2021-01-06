شركة الواحة تعلن وضع 3 آبار جديدة على الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:20 صباحا
أحد الآبار الجديدة التي أعلنت شركة الواحة دخولها علي الإنتاج, 5 يناير 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك).

أعلنت شركة الواحة للنفط عن انتهائها من وضع ثلاث آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة.

وأكد مدير إدارة هندسة المكامن والإنتاج «التخطيط سابقا» بالشركة، الدكتور شعبان الأسطى، بأنه تم إنجاز ووضع ثلاث آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، تشمل بئر «B187-59W» بحقل الدفة، وبئر «Q21-59E» بمحطة الحراش، وبئر «B186-59W» بمحطة الدفة، بحسب بيان للشركة نشرته الثلاثاء.

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وأوضحت الشركة في البيان أن العمل جارٍ على وضع خمس آبار جديدة أخرى على الإنتاج، خلال الأيام القليلة القادمة، «وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب».

وقالت الشركة إن هذه الاكتشافات تأتي في إطار العمل والجهد المتواصل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف حقول شركة الواحة للنفط، وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

أحد الآبار الجديدة التي أعلنت شركة الواحة دخولها علي الإنتاج, 5 يناير 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك).
أحد الآبار الجديدة التي أعلنت شركة الواحة دخولها علي الإنتاج, 5 يناير 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك).
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