بوتشينو: الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يطلقان مشروعات تنموية في ليبيا فبراير المقبل

وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو مستقبلا السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو الثلاثاء. (فيسبوك)

قالت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق إن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو عرض مخرجات المشاريع المدعومة من قبل دولة إيطاليا والإتحاد الأوروبي لصالح البلديات في ليبيا والمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها انطلاقا من شهر فبراير المقبل، وذلك خلال لقاء مع وكيل الوزارة عبدالباري شنبارو.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الثلاثاء، فقد استعرض الوكيل الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير آليات العمل بالبلديات ونقل خبرات الدول المتقدمة لدعم المجالس البلدية.

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وأكد السفير الإيطالي «حرص بلاده على دعم الإستقرار في ليبيا من خلال تنفيذ برامج تنموية بعدد من المدن النائية خاصة الواقعة جنوب البلاد في عدة مجالات أهمها قطاع الزراعة والانعاش الإقتصادي». وجرى الاتفاق على «الإسراع في التوقيع على الإتفاقية الجديدة لتستهدف عدد من البلديات في مناطق مختلفة من البلاد دون إستثناء»، وفق الوزارة.

وفي أغسطس الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو كتمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة بشأن الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا، بهدف دعم الحوار السلمي والمصالحة. وبموجب هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي، تستمر المبادرة في دعم ثلاثة مشاريع تكميلية قائمة وهي: مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية ومشروع الانتخابات المحلية، مع تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف.