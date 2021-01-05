مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 09:04 مساء
القادة الخليجيون أمام قاعة المرايا بمحافظة العلا شمال غرب السعودية. الثلاثاء 5 يناير 2021.(مجلس التعاون الخليجي)

رحب القادة المجتمهون في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار»، معربًا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لأعمال القمة 41 التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية «على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية». كما أكد المجلس «دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي» في ليبيا، مجددًا «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي».

ورحب المجلس الأعلى «بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

وفي وقت سابق اليوم، وقع القادة المجتمعون في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي بيانا، في حضور جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره. كما وقع على البيان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

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