تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الكفرة

مركز عزل صحي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».



وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في الكفرة ارتفعت إلى 327 حالة، بينها سبع حالات نشطة و278 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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وحتى الإثنين، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 102 ألف و456 حالة، منها 24 ألفا و676 نشطة، و76 ألفا و244 متعافيا، في حين توفي 1536 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.