ترحيل صومالية وأطفالها من ضحايا «داعش» بسجن النساء في طرابلس إلى بلادها

الصومالية وأطفالها بمطار معيتيقة استعدادا للعودة إلى بلادها. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، ترحيل نزيلة صومالية وأطفالها من ضحايا «داعش» إبان سيطرته على مدينة سرت، وذلك بعد إطلاقها من سجن النساء في طرابلس إلى بلادها عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إجراءات ترحيل النزيلة وأطفالها جرت بمقر جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، من قبل فريق العمل المشكل بقرار من وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 بتولي متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل لمَن تقرر النيابة العامة إطلاقهم من النزلاء الأجانب.

وأكدت الوزارة أن إجراءات الترحيل جرت بحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية والقنصل الصومالي المعتمد لدى ليبيا، ومدير سجن النساء ورئيس وأعضاء فريق عمل إجراءات الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.

- ترحيل 11 نزيلة من ضحايا «داعش» بسجن النساء في طرابلس إلى غانا

وفي 17 ديسمبر 2020، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، ترحيل 11 نزيلة بسجن النساء في طرابلس من ضحايا تنظيم «داعش» بعد إطلاقهن صحبة أطفالهن.

الصومالية وأطفالها بمطار معيتيقة استعدادا للعودة إلى بلادها. (وزارة العدل)

الصومالية وأطفالها بمطار معيتيقة استعدادا للعودة إلى بلادها. (وزارة العدل)

الصومالية وأطفالها بمطار معيتيقة استعدادا للعودة إلى بلادها. (وزارة العدل)