ضبط ليبيين اثنين متهمين ببيع دولارات مزيفة وفلسطيني بحوزته سلاح ناري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 06:54 مساء
المتهمان ببيع دولارات مزيفة بسوق المشير في طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ليبيين اثنين متهمين ببيع دولارات مزيفة وفلسطيني بحوزته سلاح ناري في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن أعضاء التحري بمكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي تمكنوا «من إلقاء القبض على المدعو (ع. ن. خ. ع) مواليد 1990 ليبي الجنسية، والمدعو (ص. س. ح) مواليد 1990 ليبي الجنسية والمتهمين في واقعة بيع 180 ورقة مزورة من فئة 100 دولار في سوق المشير بطرابلس».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتسليمهما إلى فرع البحث الجنائي طرابلس من حيث الاختصاص.

وأضافت الوزارة أن أعضاء مكتب المدينة القديمة تمكنوا أيضا «من ضبط المدعو (أ. م. ن) مواليد 1995، فلسطيني الجنسية، حيث تم ضبطه كونه بحوزته سلاح ناري يتجول به داخل العاصمة طرابلس»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.

المضبوطات الي عثر عليها بحوزة المتهمين ببيع دولارات مزيفة بسوق المشير في طرابلس. (وزارة الداخلية)
المتهم بحيازة سلاح ناري في طرابلس. (وزارة الداخلية)
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