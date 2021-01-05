السفير الأميركي عن مؤتمر الكشافة «وطن واحد.. هدف واحد»: نموذج للوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 03:39 مساء
مشاركة السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بمؤتمر الكشافة والمرشدات الليبيين, 30 ديسمبر 2020. (السفارة الأميركية)

أشاد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بمؤتمر الكشافة والمرشدات الليبيين، الذي جمع قادة الكشافة والمرشدات من شرق وغرب وجنوب ليبيا تحت شعار  «وطن واحد، هدف واحد»، مؤكدًا أن هذه المجموعة تمثل نموذجًا للوحدة الوطنية خلال فترة النزاع.

وهنأ نورلاند الكشافة والمرشدات الليبيين، بإلقاء كلمة افتتاحية في مؤتمرهم الوطني يوم 30 ديسمبر، وفق ما نشرت السفارة اليوم.

وأكد السفير أن هذه المجموعة «نموذج للوحدة الوطنية خلال فترة النزاع»، متعهدًا بإدامة شراكات سفارة الولايات المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الكشافة والمرشدين، لتوفير فرص للشباب الليبيين للقيام بأنشطة في البيئة الخارجية وأعمال تطوعية، فضلًا عن دعم أعمال إغاثة وتعافٍ للمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب، إلى جانب الحفاظ على «التراث الثقافي الليبي الرائع».

وتمنى السفير للمجموعة وليبيا السلام والازدهار في العام 2021، مؤكدًا أنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكنه فيه «الانضمام شخصيًّا إلى الكشافة والمرشدين في ليبيا للقيام برحلات كشفية والتخييم».

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