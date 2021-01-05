«المركزي» ينشر أسعار العملات الدولية أمام الدينار

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار 4.44 دينار.

في حين سجل متوسط سعر صرف اليورو 5.45 دينار، والجنيه الاسترليني 6.04 دينار، والفرنك السويسري 5.02 دينار، والين الياباني (100 ين) 4.32 دينار، واليوان الصيني 0.69 دينار، والليرة التركية 0.59 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، و0.33 دينار ليبي لكل 10 دينارات جزائرية، والدرهم المغربي 0.5 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار ليبي، والريال السعودي 1.18 دينار.

يذكر أن المصرف بدأ الأحد الماضي، تطبيق قرار توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي الدولار بـ4.45 دينار في المتوسط.