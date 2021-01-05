السوق الموازية: انخفاض الليرة التركية أمام الدينار وارتفاع باقي العملات

ارتفعت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، فيما شهدت الليرة التركية انخفاضا بنحو 15 قرشا.

وشهد الدولار الأميركي صعودا بنحو 12 قرشا ليسجل 5.26 دينار، مقابل 5.14 دينار، أمس.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 7.05 دينار مقابل 6.65 دينار، واليورو إلى 6.40 دينار مقابل 6.05 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

على جانب آخر انخفض سعر الليرة التركية لتسجل 0.71 دينار مقابل 0.86 دينار أمس، بينما ارتفعت العملة التونسية لتسجل 1.95 دينار مقابل 1.86 دينار أمس.

وأول من أمس الأحد، بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق قرار توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي الدولار بـ4.45 دينار في المتوسط.

وأكد المصرف أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عامًا؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.