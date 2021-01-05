انتخاب المجلس بلدي زليتن الخميس المقبل

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عميد المجلس البلدي زليتن المكلف ميلاد الصداعي تحديد يوم الخميس المقبل عطلة رسمية باعتباره يوم اقتراع لانتخاب المجلس البلدي.

جاء ذلك في القرار رقم 1 للعام 2021، الذي أشار إلى أن اليوم سيكون عطلة في جميع المؤسسات العامة داخل النطاق الإداري للبلدية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 41 من قرار المجلس الرئاسي رقم 6 للعام 2020 باعتبار يوم الانتخابات البلدية يوم إجازة رسمية.

واستثنى القرار المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والصحية، لافتا إلى العمل به من تاريخ صدوره، في الثالث من يناير الجاري، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.