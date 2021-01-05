ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل ببنغازي

مسروقات عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي في بنغازي، 4 يناير 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة المنازل بمنطقة طريق النهر في مدينة بنغازي.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى المركز بسرقة ممتلكات من منزله في المنطقة تقدر بـ18 ألف دينار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وكلفت وحدة التحريات في المركز بالتحقيق في الواقعة، حيثُ تمكنت من القبض على المتهمين خلال بيعهم مقتنيات وأغراضا مسروقة في سوق معروفة باسم «سوق العشية».

وضبط جميع أفراد التشكيل، وبعد الانتهاء من الاستدلال معهم، اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.