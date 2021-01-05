تسجيل 58 إصابة بفيروس «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 10:55 صباحا
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن، تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى اختبارات معملية لـ169 عينة، أظهرت سلبية 111 منها، بينما تم تأكيد إصابة 58 حالة.

وأضاف البيان أن حالات الإصابة المسجلة توزعت على 49 حالة من داخل البلدية، و5 من خارج البلدية، و4 للحالات السابقة لم يتم شفاؤها بعد.

وتابعت اللجنة أن حالات الإصابة بالبلدية ارتفعت منذ ظهور الوباء إلى 5268 حالة، منها 2955 حالة نشطة حتى الآن، بينما تم رصد 2188 حالة شفاء و108 وفيات.

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