مؤسسة الموارد المائية: ضخ المياه إلى 4 مناطق بالأبيار خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 09:29 صباحا
فنيو مؤسسة الموارد المائية خلال تفقدهم مواقع حفر آبار بالأبيار، 4 يناير 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت مؤسسة الموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة ضخ المياه خلال الأيام المقبلة إلى المناطق الأشد احتياجا في بلدية الأبيار وهي «السوق الفوقي، وحي الحدائق، والأندلس، وغوط الحصان (معسكر التسليح سابقا)».

وأشارت إلى أن الآبار الجديدة المغذية تلك المناطق جاهزة، وسيجري ربطها بها على شبكات المياه، إضافة إلى الشروع في حفر آبار أخرى، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وسلم عميد المجلس البلدي الأبيار محمد ربيش مواقع حفر الآبار إلى كوادر المؤسسة، تمهيدًا لعمل المسح الجيولوجي والأعمال الفنية، حيث وعدت المؤسسة بحل مشكلات المياه في البلدية.

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