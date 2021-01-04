ضبط تشكيل عصابي مسلح بعد كمين في طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 11:40 مساء
مضبوطات مع المتهمين في حادث السرقة. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الإثنين، أن رجال الشرطة وأعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال ألقوا القبض على تشكيل عصابي مسلح بعد كمين في طريق المطار.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما أوصل المجني عليه أحد الجناة في طريقه، واستنتج الجاني أن المجني عليه ميسور الحال، وسرق منزله بقوة السلاح في وقت لاحق بالاتفاق مع أصدقائه، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأشارت المديرية إلى أن الجناة «سرقوا خمسة آلاف دينار وساعات ثمينة و أجهزة هاتف نقال ومفتاح سيارة». 

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ونوه رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم أبوراوي إلى التعرف على هوية السيارة المسروقة ونصب كمين محكم، من خلال التفاوض على السعر بمبلغ 10 آلاف دينار ، وتحديد مكان إتمام عملية بيع السيارة في طريق المطار بالقرب من خزانات النفط». منوهة إلى التوصل «لهوية الجناة والقبض عليهم وفي حوزتهم حبوب مخدرة خلال ساعتين».

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