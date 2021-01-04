معيتيق يستعرض مع مسؤولي «الوفاق» الموقف التنفيذي لقرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 09:19 مساء
أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من مسؤولي حكومة الوفاق، طرابلس، 4 يناير 2020 (الوفاق).

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في اجتماع عقده اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020، بتعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط بحكومة الوفاق، لمواكبة تعديل سعر الصرف وآلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية العام 2021، وسرعة إنجازها.

جاء ذلك الاجتماع بحضور كل من وزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، بحسب صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

إصلاح دعم المحروقات
وبحث الاجتماع، كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار، وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار.

وناقش المشاركون، إعادة تصوير ميزانية التحول «التنمية»، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف، ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

واتفق المجتمعون على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري.

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