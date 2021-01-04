حملة تطوعية شبابية لصيانة الطريق الرابط بين بني وليد وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 05:42 مساء
الشباب المشاركون في حملة صيانة طريق بني وليد زليتن. (الإنترنت)

نظم عدد من الشباب بمدينة بني وليد، اليوم الإثنين، حملة تطوعية شبابية لصيانة الطريق العام بين بني وليد وزليتن، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين في المنطقة.

وأوضح المشرفون على الحملة لـ«بوابة الوسط» أن الحملة جاءت لمواجهة وتقليل الحوادث المتكررة على هذا الطريق والتي أوقعت ضحايا خلال السنوات الماضية في ظل غياب الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة.

وأشار المشرفون إلى أن الحملة تعد «حلا موقتا» لترميم الحفر والتشققات في جسم الطريق التي زادت بفعل التقلبات الجوية كالأمطار والسيول.

واستهدفت الحملة تنظيف الطريق ورصفه وتعبيد الحفر التي تتسب في وقوع حوادث سير على هذا الطريق الوحيد والرئيسي الذي يربط مدن بني وليد وزليتن ومصراتة.

الشباب المشاركون في حملة صيانة طريق بني وليد زليتن. (الإنترنت)
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