باشاغا: نأمل أن نرى حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 05:03 مساء
اجتماع باشاغا مع مسؤولي مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية. (وزارة الداخلية)

أعرب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عن أمله في رؤية «حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن»، وذلك خلال زيارته إلى مقر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية واجتماعه مع عدد من مسؤولي المكتب، اليوم الإثنين.

وقال باشاغا خلال الاجتماع «نأمل أن نرى حكومة موحدة قوية بها أجهزة أمنية قادرة على حماية الوطن والمواطن والحد من كافة السلبيات، والاتجاه نحو الاستقرار والاتجاه إلى الدولة الحقيقية»، وفق ما نقلته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا عبر خلال اجتماعه مع مسؤولي مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عن سعادته بتواجده للمشاركة في حفل تخريج الدفعة الأولى لقوة المهام الخاصة التابعة للمكتب.

- بحضور باشاغا.. «داخلية الوفاق» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة

وأضافت الوزارة أن باشاغا استمع خلال لقاء مسؤولي المكتب «إلى شروح وافية حول عمل ومهام مكتب المعلومات والمتابعة من خلال عرض مرئي قدمه عميد الهادي الغراري أوضح فيه المراسلات الصادرة والواردة ومناشط قسم التحري وجمع المعلومات والخطط الأمنية التي شارك فيها قسم التحري، ومعدل الجرائم التي تم التحقيق ومعدل التحقيقات والجهات التي تم الإحالة إليها وأهم مناشط قسم المتابعة، ومجهودات المكتب في تأمين وصول الوقود إلى المحطات خلال فترات أزمة الوقود التي تحدث بين الحين والآخر».

وكان في استقبل باشاغا لدى وصوله إلى مقر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في طرابلس صباح اليوم، مدير المكتب عميد فوزي غيث، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وعدد من الضباط ومسؤولي المكتب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان