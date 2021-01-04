بحضور باشاغا.. «داخلية الوفاق» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:18 مساء
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

حضر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة التابعة لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة.

وقدم الخريجون خلال حفل التخرج لوحات استعراضية أمام باشاغا وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، تمثلت في عرض لمسير القوة وتدريبات الطلبة في الميدان العنيف وقتال الشوارع ولوحة كلاب الأثر لكشف المتفجرات، ولوحات لمطاردة الإرهابيين والتعامل مع المواطنين على الطريق العام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية قدم بعد ذلك «درعاً وسيفاً هدية من المكتب» إلى باشاغا عرفاناً من المكتب لمجهوداته ودعمه المكتب منذ تأسيسه.

وهنأ بعدها باشاغا الخريجين، متمنياً لهم النجاح في مهامهم الموكلة إليهم، وقال في كلمته في ختام الحفل «نحن نتطلع إلى الأفضل وأنتم رجال الأمن وحماة الوطن والمواطن».

حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
حفل تخريج الدفعة الأولى من قوة المهام الخاصة. الاثنين 4 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان