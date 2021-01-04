إجراء انتخابات المجالس المحلية في أربع بلديات.. الخميس

مواطن يدلي بصوته في انتخابات مجلس بلدية الرحيبات، 20 أبريل 2019 (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إجراء الانتخابات في أربع بلديات الخميس المقبل، موضحة أن البلديات هي: حي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن وسواني بن آدم.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وقالت إن «رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب، بل في وعي الناس».



وكانت اللجنة أعلنت مد تسجيل الناخبين لانتخابات بلديتي تاجوراء وصبراتة إلى الخميس المقبل، «استنادًا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (985) بشأن تقرير حكم لتسهيل عمل اللجنة، وإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة (القسمين الأدبي والعلمي)».



وأشارت إلى أن الاقتراع في البلديتين سيجرى في 16 يناير الجاري، على أن يكون 15 يناير هو يوم الصمت الانتخابي.