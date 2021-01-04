زيادة 20% في مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 01:12 مساء
شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري.

ونشرت وزارة المالية في الحكومة الموقتة صورة من القرار، الذي حمل رقم 15 للعام 2020، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وقد صدر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.

ويسري القرار على جدول المرتبات المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة «سابقًا» رقم 27 للعام 2011، الخاص بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.

ولا تشمل الزيادة الجهات التي تنظم المعاملة المالية للعاملين بها وفق جداول مرتبات خاصة أو منحت لهم علاوة تمييز، وكذلك العاملين بالخارج، حسب القرار.

يذكر أن «الرئاسي» قرر في 22 ديسمبر الماضي، تفعيل وتعديل القرار رقم «641» لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

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