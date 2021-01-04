سرقة أسلاك كهرباء بطول 3 آلاف متر في هراوة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 12:23 مساء
سرقة أسلاك كهربائية في هراوة، 4 ديسمبر 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض بطول ثلاثة آلاف متر في منطقة العامرة بقرية هراوة (70 كيلومترًا شرق سرت).

وأدى الأمر إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ست مزارع وعديد المنازل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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واشتكت الشركة، في عدة بيانات سابقة، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.

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